Неймовірні факти про Меланію Трамп, які вирізняють її з-поміж інших перших леді США

Меланія Трамп повністю відрізняється від решти американських перших леді, пише Business Insider.

Перша леді Меланія Трамп привернула до себе увагу цього тижня оголосивши кампанію під гаслом «Будь найкращим», яка спрямована проти цькувань в Інтернеті.

Оголошення про її кампанію викликало здивування у багатьох через схильність її чоловіка розміщувати образливі сповіщення проти своїх опонентів у Twitter. Інші критикували її за те, що вона видала освітній буклет, який дуже нагадував буклет опублікований адміністрацією Обами.

Однак, незважаючи на критику, до першої леді загалом дуже добре ставляться і вона набагато більш популярна, ніж її чоловік, свідчать опитування.

Хоча пані Трамп веде менш публічний спосіб життя, ніж її попередниці, 57% американців мають позитивні враження від неї, згідно до опитування CNN, оприлюдненого цього тижня.

Ось неймовірні факти, які вирізняють пані Трамп з-поміж інших перших леді, за версією Business Insider:

Вона є лише другою першою леді в історії США, яка народилась поза межами США – в Словенії. Іншою першою леді, яка народилась не в США була Луїза Кетрін Джонсон, дружина президента Джона Куіні Адамса, яка народилась в Англії.

Трамп є єдиною першою леді США, яка виросла в комуністичній країні, коли Словенія ще входила до Югославії. Хоча грошей не вистачало в невеличкому містечку Севніці, ті, хто знали Меланію Кнавс тоді, говорять, що «вона завжди була модна» і «ніколи не носила нічого з крамниць».

Пані Трамп є єдиною першою леді, яка є третьою дружиною свого чоловіка. Дональд Трамп був одружений з Марлою Мейплз до 1999 року, а до того з Іваною Трам до 1992 року.

Вона - єдина перша леді, чия рідна мова – не англійська

Пані Трамп є знаним поліглотом. Вона знає більше мов, ніж будь-яка перша леді до неї: англійську, французьку, німецьку, італійську та сербську на додачу до рідної словенської.

Пані Трамп була успішною моделлю, відомою своїми появами в Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, та Harper's Bazaar. Вона також є єдиною першою леді, яка позувала оголеною для журналів, включаючи британський GQ в 2000 році.

Хоча вона вище за багатьох з ким зустрічається, пані Трамп є такого ж зросту як Мішель Обама та Елеанор Рузвельт.

На додачу до кар’єри в модельному бізнесі, пані Трамп є успішною в бізнесі. Вона має власні лінії прикрас і товарів догляду за шкірою на основі ікри.

Трамп – друга перша леді, яка є католичкою – першою була Жаклін Кеннеді. Цей факт надав особливого значення візиту Трампів до Ватикану минулого травня.

На відміну від інших перших леді, пані Трамп відклала переїзд до Білого дому на п’ять місяців після того, як її чоловік обійняв посаду президента.

Хоча деякі критики кажуть, що пані Трамп не хотіла виконувати роль першої леді, вона заявляє, що відклала переїзд через те, що син Баррон Трамп мав закінчити п’ятий клас школи в Нью-Йорку.

Трампи, за повідомленнями деяких співробітників Білого дому, проводять дуже мало часу разом, сплять в різних кімнатах і діють за різними розкладами.

​В Вашингтоні навіть є чутка, що пані Трамп не живе в Білому домі, а мешкає в домі своїх батьків біля школи сина.

Однак, речниця першої леді стверджує, що чутка «не правдива а 1000 відсотків. Ми з цього дуже сміємося».

Незважаючи на зусилля Білого дому, шлюб Трампів викликає багато питань у преси та публіки – особливо з огляду на скандал через підозри у романтичному зв’язку Трампа з зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс, і виплатою 130 000 доларів його юристом, щоб стримати скандал.

Меланія це не коментувала. Деякі говорять, що коли вона відмовляється тримати чоловіка за руку, або їде різними шляхами на події - це сигнал того, що конфлікт існує. Однак, в найближчому майбутньому, видається, деталі їх унікального шлюбу залишаться приватними.

Однак, дуже важко зберігати приватність, коли ти є однією з найвідоміших жінок світу.

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