Площу Нємцова у Вашингтоні відкриють у річницю його вбивства

Мер Вашингтона Мюріел Баузер підписала ухвалене місцевою радою рішення про присвоєння площі перед посольством Росії імені російського опозиційного політика Бориса Нємцова, якого вбили в лютому 2015 року.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться в третю річницю загибелі Нємцова – 27 лютого.

Представник МЗС Росії Марія Захарова раніше критикувала ініціативу про перейменування площі, звинувативши американських політиків у «маніпулюванні» ім’ям росіянина.

Колишній віце-прем’єр Росії і критик Володимира Путіна Борис Нємцов був убитий у Москві 27 лютого 2015 року. Замовника вбивства досі не знайшли. Убивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

Дивіться також: 102-річний дідусь, який вижив у Голокості, через 70 років знайомиться із племінником, про якого і гадки не мав. Відео