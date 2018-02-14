Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відкинув будь-які звинувачення в корупції

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у середу, що його коаліційний уряд «стабільний» і відкинув рекомендацію поліції, щоб йому висунути звинувачення в двох випадках корупції.

«Ні я, ні будь-хто інший не маємо планів щодо виборів, сказав Нетаньягу. – Ми будемо продовжувати працю задля добра ізраїльських громадян до закінчення терміну на посаді».

Рекомендації щодо кримінальних звинувачень надійшли у вівторок після місяців слідчих заходів щодо звинувачень, що Нетаньягу прийняв дорогі подарунки від кількох мільярдерів, включно з народженим в Ізраїлі голлівудським продюсером Арноном Мілчаном і австралійським власником засобів масової інформації Джеймсом Пакером.

Генеральний прокурор Ізраїлю Авічай Мандельбліт винесе остаточне рішення щодо того, чи проти Нетаньягу висунути звинувачення.

Прем’єр-міністр заявив у вівторок, що рекомендації поліції «закінчаться без нічого».

Його адвокат Аміт Гадад заявив у радіо-інтерв’ю, що звинувачення «перебільшені» і що Нетаньягу не отримав ніяких хабарів.

Багаторічний політичний суперник Нетаньягу, колишній прем’єр-міністр Егуд Барак назвав звинувачення у корупції «жахливими».

Опозиційні лідери кажуть, що Нетаньягу повинен подати у відставку, тоді як члени партії Лікуд висловили підтримку своєму прем’єр-міністру».

Професор політичних наук Університету Південної Кароліни і експерт з питань Близького Сходу Йозеф Олмерт заявив, що звинувачення самі собою не є дуже серйозні, але факт, що вони з’явилися, є серйозним політичним ударом по Нетаньягу.

Висунення звинувачення проти Нетаньягу не вимагає від нього негайно подати у відставку, але обмежать його можливості вести справи в нестабільній коаліції консерваторів і лібералів.

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