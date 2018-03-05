Нетаньягу вчетверте зустрічається з президентом Трампом

Дональд Трамп заявив, що можливо відвідає Ізраїль для відкриття посольства США у Єрусалимі. Посольство планують відкрити вже у травні до 70-ї річниці створення держави Ізраїль

У понеділок у Білому домі президент США та перша леді приймали прем'єр міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і його дружину Сару. Це вже четверта особиста зустріч політиків з часу інавгурації Дональда Трампа в січні 2017 року. Серед головних тем - іранське питання та мирні переговори між Ізраїлем та палестинцями.

Президент Трамп заявив, що пишається своїм рішенням перенести посольство США у Єрусалим і вважає це пришвидшить встановлення миру на Близькому Сході.

Всього за кілька годин до зустрічі в Білому домі на Нетаньягу, політична кар'єра якого виявилася під загрозою через розслідування з питання про корупцію, обрушилася новина про те, що його колишній помічник готовий виступити свідком з боку обвинувачення в рамках одного з розслідувань. Сам Нетаньягу заперечує свою причетність до будь-яких корупційних схем.

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