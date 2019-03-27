Невакцинованим дітям та молоді заборонили з'являтись у громадських місцях, через спалах кору в графстві штату Нью-Йорк, США

Особам віком до 18 років, які не пройшли щеплення, заборонили з'являтись в громадських місцях у графстві Рокленд штату Нью-Йорк, оголосили місцеві посадовці.

В графстві було зареєстровано 153 випадки кору починаючи з жовтня і в березні посадовці Рокленда запровадили надзвичайний стан.

Директор стратегічних комунікацій графства Ед Дей визнав, що такий захід є незвичним для США і заявив, що обмеження на появу у громадських місцях співпадає в часі зі святкуванням Великодня та Песаха. До громадський місць належать церкви, синагоги, школи, ресторани та громадські автобуси, пише CNN. Наказ не стосуватиметься дорослих, щоб не перешкоджати робочому процесу, пояснюють посадовці.

Порушення заборони каратиметься штрафом у 500 доларів, або ув'язненням на строк до шести місяців. Однак, додав Дей, правоохоронці не будуть вимагати посвідок про щеплення на місцях.

Ще в грудні відповідальна за охорону здоров'я в графстві Д-р Патріція Рупперт видала наказ, що школи, де рівень вакцинації дітей менше за 95% повинні залишити вдома невакцинованих дітей. Однак, після того, як батьки подали до суду, деяким невакцинованим дітям дозволили повернутись до школи, повідомляє USA Today.

Початкові випадки кору в штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі були зафікcовані у жовтні у тих, хто приїхав з Ізраїлю, де відбувається спалах кору, і зареєстровано більше 3400 випадків захворювань, які спричинили щонайменше дві смерті.

В США кір вважається знищеним з 2000 року, завдяки високому рівню щеплень, однак, спалахи кору можуть трапитись в районах з порівняно низьким рівнем вакцинації через випадки, занесені з-за кордону США, твердять посадовці.

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