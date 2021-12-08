«Важливо, щоб ніхто не креслив нові кордони» каже новий канцлер Німеччини Шольц, який «спостерігає за ситуацією в Україні дуже пильно»

Новий німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що він уважно спостерігає за напруженою ситуацією з Україною на тлі стягування до українських кордонів велетенських військових сил Росії і погрозливих заяв Москви на адресу Києва.

Парламент Німеччини 8 грудня проголосував за затвердження Шольца керівником коаліційного уряду, до якого окрім його Соціал-демократичної партії також увійшли партія Зелених і Вільна демократична партія.

Ми наголошуємо на непорушності кордонів, що важливо для всіх нас.

В коаліційній угоді, що окреслює головні плани нового уряду наголос зроблено на необхідності змін в економіці, щоб забезпечити зменшення впливу на довкілля і водночас гарантувати підвищення рівня життя й соціального захисту німців.

Але напередодні початку роботи нового уряду Олаф Шольц підкреслив, що вважає дуже важливими і питання міжнародної політики, вказавши, що Німеччина - країна всередині Європи, яка не може дозволити собі стояти осторонь.

Не називаючи президента Росії Путіна, він заявив: «Дуже і дуже важливо, щоб зараз ніхто не переглядав підручники історії, щоб креслити нові кордони».

«Ми спостерігаємо за ситуацією в Україні дуже, дуже пильно і ми знаємо, як було сказано під час обговорень, що ситуація зараз надзвичайно серйозна. Ось чому ми наголошуємо на непорушності кордонів, що важливо для всіх нас. Це тягне за собою наслідки», - заявив Шольц у вівторок, коли американський президент Джо Байден у розмові з російським керівником застеріг про відповідь на російські силові дії.

Олаф Шольц наголосив на важливості союзницьких відносин зі Сполученими Штатами і підтримав зусилля президента Джо Байдена у зміцненні співпраці демократичних країн світу.

Окреслюючи свої зовнішньополітичні пріоритети, Шольц повторив, що у якості канцлера він насамперед поїде в Париж, а потім в Брюссель, щоб «підкреслити трансатлантичне партнерство і нашу співпрацю в НАТО».

«Зміни зачекалися»

Новий уряд Німеччини створений коаліцією Соціал-демократичної партії з партією Союз-90/Зелені і з Вільною демократичною партією перебрав владу від Анґели Меркель, яка була канцлером впродовж 16 років.

Коментатори вказують, що в ключових питаннях Олаф Шольц значною мірою буде продовжувати курс Анґели Меркель, але також сподіваються свіжої енергії і нових підходів у питаннях, які залишаються нерозв’язаними.

«Я вважаю, що зміни зачекалися. Якщо будь-який політик залишається при владі 16 років, і ми це бачимо на прикладі інших урядів, держав і суспільств, то починається застій, відкладається схвалення рішень…», - сказав Голосу Америки британський фахівець у питаннях європейської політики Александер Кларксон, викладач Королівського коледжу Лондона.

Кларксон вважає, що теперішня урядова Соціал-демократична партія Олафа Шольца достатньо змінилася, щоб позбутися негативного тягаря колишнього лідера Ґергарда Шредера, який був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року.

Шредер з керівництва урядом одразу ж перейшов на директорську посаду в новоствореній компанії Північний потік, яку контролює російський Газпром, і став одним з найгучніших лобістів Росії у Європі.

«Шольц - атлантист. Він дуже переймається відносинами Німеччини зі Сполученими Штатами і це одна з головних рис, що відрізняє його від Шредера. Але Соціал-демократична партія є партією великого бізнесу і партією великих профспілок. Прагнучи змін в економіці з урахуванням екології, ця партія також має старі романтичні уявлення про особливість відносин Німеччини з Росією», - зауважує Кларксон.

На думку Александра Кларксона інстинктивну проросійськість деяких представників соціал-демократичної партії буду врівноважувати партнери в урядовій коаліції - Зелені і Вільні демократи.

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