У США створили урядовий підрозділ для боротьби з внутрішнім екстремізмом - думки експертів розділились

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас оголосив, що в його відомстві створили спеціальний підрозділ Center for Prevention Programs & Partnerships для боротьби з насильницьким екстремізмом усередині країни.

Новий підрозділ «забезпечить розвиток досвіду, необхідного для боротьби з цією загрозою, використовуючи надійну і своєчасну інформацію», сказав Майоркас на слуханнях у Сенатському Комітеті з асигнувань.

Як відзначається, підрозділ фоксуватиметься на ранньому попередженні екстремізму, як проблеми громадського здоров'я у співпраці із громадами.

Деякі експерти привітали рішення адміністрації США.

"Це значний крок для уряду США та наближає його до підходів інших країн (Німеччини, Норвегії, Нової Зеландії) з фокусом на потребах на місцевому рівні та рівні громад та аналізі екстремізму через призму громадського здоров'я, а не виключно призму безпеки та правоохоронних органів. Час покаже, чи спрацює ця ініціатива, які ресурси вона отримає і наскільки її робота спиратиметься на наукові дані (по лінії охорони громадського здоров'я). Але це оголошення є значною подією і дає надію", - заявила Сінтія Міллер-Ідрісс з Центру досліджень та інновацій центру щодо поляризації та ексетрмізму Американського університету, що у столиці США.

Натомість консультант американського правничого інститут Brennan Center for Justice Школи права Університету Нью-Йорка Харша Пандуранга розкритикував ідею створення нового урядового підрозділу.

На його думку, підрозділ засновано на "невірному положенні", що людей, які можуть вдатись до насильства можна ідентифікувати до того, як вони вчинять напад.

"Програми попередження та партнерств готують членів громади відстежувати ознаки того, що хтось може вдатись до насильства та повідомляти про них безпосередньо правоохоронцям, або команді (включно з освітянами, викладачами, медиками), які визначатимуть, чи становить особа загрозу (команда "аналізу загроз"). Ці програми звертають увагу на речі, які демонструють мільйони американців: наявність "трудового конфлікту", соціальна ізоляція, відчуття безнадії, зловживання наркотиками чи алкгоголем, інтреес до теми насильства, різкі зміни настрою, наприклад. Ці ознаки не визначають людей, які скоять масові напади", - відзначив експерт.

Пандуранга також вказав, що окремі особи, які стикаються із психологічними викликами, наприклад через розставання, чи батьки, які хочуть отримати поради щодо поведінки дітей, можуть бути менш схильними звертатись за консультаціями, якщо вважатимуть, що таке звернення може призвести до потрапляння у поле зору правоохоронців.

Урядове рішення було ухвалено на тлі стурбованості щодо посилення загрози внутрішнього тероризму.

Правоохоронні органи попередили, що напад прихильників колишнього президента Дональда Трампа на Капітолій міг надати сміливості екстремістам.

Президент Джо Байден оголосив боротьбу з внутрішнім тероризмом одним із пріоритетів своєї адміністрації.

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new initiative measures up, what kinds of resources are attached & how much evidence-based approaches are required (along public health lines). But the announcement itself is a big deal & promising news. /END