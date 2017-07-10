І Нью-Йорк, і Київ однаково зацікавлені Росією і особою Путіна

Нью-йоркці гордяться своїм містом, вважаючи його найкращим у світі, пише видання Politico, і вони не дуже цікавляться «зовнішнім світом». Проте, останнім часом вони дедалі частіше розмовляють про Путіна і Росію. Чи вони хочуть, щоб ми забралися з Сирії, чого сподіватися про президентство Трампа, чи вони розраховують, що Трамп доведе до ліквідації НАТО? – можна почути.

Тепер нью-йоркці більше нагадують киян, підозрюючи, що за всіма проблемами стоїть Путін і що протягом наступних чотирьох років дії Трампа будуть віддзеркаленням волі Путіна.

Антипутінські демонстранти нагадують тепер поведінку деяких українців, які під час футбольних матчів і політичних демонстрацій називали Путіна нецензурними словами.

Хоча українці, які ставлять опір російській агресії, мають очевидні причини зневажати Путіна, ніж, скажімо, нью-йоркці, вияви цього феномену подібні в обох містах.

Коли автор під чс зустрічі з другом із захопленям висловився про здатність російського керівника вести справи із Заходом, реакція була ж такою, як на будь-які ознаки симпатії до Росії в Києві – мовляв, зрадник.

Нью-йоркці, як і українці, підкреслює автор статті Віджаї Магешварі, навчилися звинувачувати росіян за все погане в їхньому житті. Українці звинувачують Росію навіть за відключення енергопостачання і випадкові акти насильства.

Тепер нью-йоркці із зацікавленням дивляться все, що стосується Путіна, чи це інтерв’ю, яке він дав ведучій програми NBC, чи щось інше. В Нью-Йорку хочуть знати «таємниці Путіна», у Києві питають, чи Трамп домовиться з Путіним і кине українців напризволяще.

Після випивки деякі нью-йоркці, як пише автор, переважно республіканці, визнають, що вони хвалять путінське керівництво. Так само, пише автор, інколи і кияни кажуть про московського керівника як «сильного лідера». Цікаво, що Петро Порошенко, рівень популярності якого не надто високий, менш популярний у своїй країні, ніж Путін.

Проте, пише Віджаї Магешварі, є й деякі великі різниці між Києвом і Нью-Йорком. Щоб протиставити російській агресії та захистити себе від пропаганди, Україна заборонила деякі російські телевізійні канали та інтернет-сайти. Російські артисти не бажані в Україні, яка практично ізолювала себе від великого сусіда.

Зате в Нью-Йорку, читаємо в Politico, який має понад півмільонне російськомовне населення, відкриті численні російські ресторани, виступи російських ансамблів, за російськими потравами довгі черги. І хоча говориться про втручання росіян у президентські вибори, це ніяк не перетворилося на неприхильність до самих росіян.

Водночас автор підкреслює, що коли б виник прямий конфлікт з Москвою, Вашингтон міг би звернутися до Києва за порадою про те, як вберегти себе від російських впливів.

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