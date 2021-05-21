На Таймс-сквер у Нью-Йорку відбулися зіткнення проізраїльських і пропалестинських демонстрантів

Понад два десятки осіб були заарештовані після зіткнення проізраїльських і пропалестинських демонстрантів на площі Таймс-сквер у четвер у Нью-Йорку.

Робоча група міського департаменту по боротьбі зі злочинами на грунті ненависті заявила про розслідування обставин напад на єврея на Таймс-сквер у четвер увечері. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як група людей б'є і штовхає людину на вулиці. Поліція розслідує напад на єврея як злочин на ґрунті ненависті, повідомили в п'ятницю у правоохоронних органах міста.

Поліція не надала додаткових подробиць. Поки що не ясно, чи брав участь побитий чоловік в одній з демонстрацій. За даними WABC-TV, потерпілий отримав легкі травми і вже виписався з лікарні додому.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в п'ятницю засудив цей напад і сказав, що цільова група поліції штату Нью-Йорк по боротьбі зі злочинами на грунті ненависті запропонує всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту.

"Ми маємо протистояти усім випадкам ксенофобії та ненависті. У нашому місті, штаті та країні не повинно бути місця для терпимості до антисемітизму.", - твітує конгресвуман-демократка з Нью-Йорка Каролі Малоні.

Реагуючи на інцидент, місцевий політик Кіт Пауерс висловив занепокоєння з приводу зростання кількості нападів та насильства у місті.

"Всі нью-йоркці мають право на протест, але у нашому місті не місце вуличному насильству та піротехніці. Бійки між собою не допоможуть вирішити міжнародний конфлікт", - твітує інший нью-йоркський політик Гейл Брюер.

За даними правоохоронців, в результаті зіткнень, які відбулись ввечері у четвер, 26 осіб були заарештовані за звинуваченнями у протидії владі, опорі затриманню, незаконному зібранні, хуліганстві та зберіганні зброї.

Ізраїльско-палестинський конфлікт посідає помітне місце у політичному житті США. Як відзначає американське ЗМІ NPR, останній сплеск насильства виявив зміну настроїв щодо ізраїльсько-палестинського конфілкту у Демократичній партії США, хоча раніше Ізраїль мав "майже безумовну" підтримку з боку республіканців та демократів.

"Критика з боку лівих звучить голосніше ніж у минулому, і прогресивні політики вимагають, щоб Байден більш рішуче на підтримку палестинців, які в останні дня зазнали значно більших жертв серед цивільних", - пише видання.

Днями про підтримку палестинців заявив рух за права чорношкірих "Життя чорношкірих важливі".

"Ми є рухом, який налаштований покінчити з колоніалізмом (settler colonialism - прим. ГА), який здійснюється шляхом створення поселень у всіх його формах і будемо надалі підтримувати палестинське визволення", - заявив рух.

Президент США Джо Байден заявив, що і ізраїльтяни і палестинці мають право жити безпечно та захищено.

Дивіться також: Американська Венеція: як свого часу престижний район перетворився на місто безхатьків