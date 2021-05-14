New York Times написали про "запальний характер" Байдена, "одержимість подробицями"

Президент США Джо Байден має запальний характер, може зірватись на лайку, та одержимий заглибленням у подробиці проблематики, над якою працює. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на інтерв'ю з понад двома десятками колишніх та чинних помічників та партнерів президента.

Вказуючи на те, що президент може зірватись на лайку, якщо його радники обтяжують доповіді абревіатурами, чи неважливими подробицями, видання відзначає, що Байден "ніколи не зривається у припадки люті, як це робив президент Трамп".

"Чинний президент також рідко демонструє тривалий гнів, або відчуття глибокого розчарування, які стали відомі радникам пана Обами".

Кілька співрозмовників видання заявили, що президент може покласти слухавку, якщо він вважає, що його співрозмовник витрачає його час. "Більшість розповіли, що Байден не терпить радників, які не здатні відповісти на його численні питання", - пише видання.

Деякі коментатори висловили незадоволення статтею.

"Ніщо у статті не підтверджує" висновків видання, що Байден має "запальний характер", - пише медійник Ерік Болерт.

"Байден любить ухвалювати рішення вислухавши експертів, а не реагуючи на щось, що він побачив Fox News. Який же жах!", - іронізує американський економіст Пол Кругман.

"Прихильникам Байдена все одно, що він має "запальний характер", - твітує експерт моніторингової організації Media Matters for America Меттью Гертц.

Натомість американський політичний організатор Максвелл Янг пише, що стаття є компліментарною щодо Байдена і показує його "орієнтованим на подробиці, працелюбним, уважним до впливу його рішень на людей".

ЗМІ відзначає, що коли йдеться про питання державної політики Байден витрачає тижні, щоб ухвалити рішення і при цьому перевіряє та ставить під сумнів і себе самого і інших.

У якості прикладу темпераменту та робочого стилю Байдена видання наводить ситуацію щодо накладення санкцій на Росію через втручання у вибори у США та кібератаку з SolarWinds.

"Байден лишався самим собою і раз за разом наполягав, на безпосередньому спілкуванні з експертами. Одного разу, пан Байден влаштував групі ветеранів дипломатичної служби та радників лекцію щодо ньюаснів особистості Путіна та намагався мислити, як Путін. Він дійшов висновку, що Путін хоче, щоб його суперники були прямолінійними з ним. Зрештою, пан Байден зателефонував Путіну напряму і пізніше зробив публічну заяу щодо санкцій проти Росії, яка тривали лише 5 хвилин та 49 секунд".

За аурою розслабленості та впевненості президента США, пише видання, за словами радників криється значна підготовча робота.

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