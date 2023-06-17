Розслідування New York Times: «Докази чітко свідчать – гребля була пошкоджена вибухом, здійсненим стороною, яка її контролює: Росією»

Збільшується кількість свідчень того, що гребля Каховської ГЕС була зруйнована зсередини. Розслідування американського видання New York Times, опубліковане у п’ятницю, 16 червня, стверджує, що, найімовірніше, причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 6-го червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії зафіксували ознаки потужних вибухів. Очевидці в цьому районі також чули потужні вибухи приблизно між 2:15 і 3:00 ночі. І незадовго до того, як дамба провалилася, супутники американської розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також вказували на вибух.

Як писав Голос Америки, аналітичне розстеження, яке провів проект Голосу Америки “Поліграф”, також говорить, що «масив доказів переконливо свідчить про те, що Каховську дамбу підірвала саме Росія».

Дослідивши відео докази, показання свідків та проконсультувавшись з інженерами, які спеціалізуються на дамбах, журналісти NYT дійшли висновку, що «гребля була пошкоджена вибухом, спричиненим стороною, яка її контролює: Росією».

Як каже газета, були припущення, що дамба могла впасти без зовнішнього втручання, і Росія їх використовувала, щоб уникнути відповідальності.

Але, як пише New York Times, численні докази, розглянуті газетою, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують інше пояснення: що обвал дамби не був випадковим.

«Катастрофічний збій бетонного фундаменту, що лежить в його основі, навряд чи відбувся сам по собі», – стверджують журналісти, які проводили розслідування.

Українські та американські експерти, з якими говорили журналіcти NYT, доходять висновку, що єдиним поясненням руйнування бетонної основи є вибух у тунелі.

«Якщо ваша мета – знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель – ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину», – каже Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на питаннях безпеки гребель, цитує його газета. «Якщо вони заклали вибухівку в тунелі, це багато б пояснило», – додає Ґреґорі Бічер, член Національної інженерної академії США, професор Університету Меріленда.

Такого ж висновку доходить і український інженер Ігор Стрілець, інженер, який з 2005 по 2018 рік працював заступником начальника управління водних ресурсів Дніпра. В інтерв’ю газеті він сказав, що як проект будівництва часів холодної війни, фундамент дамби був розроблений таким чином, щоб витримати практично будь-який зовнішній вплив.

Раніше Україна та Росія звинувачували у руйнуванні греблі одна одну. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, російська влада – про ракетні удари ЗСУ, деякі представники російської опозиції говорили, що дамба могла завалися сама по собі. Деякі аналітики, які працюють на основі відкритих джерел, писали, що гребля могла зруйнуватися і через отримані раніше пошкодження та неправильну експлуатацію росіянами, але NYT, розглянувши і ці версії, доходить висновку, що пошкодження, яких гребля зазнала раніше, не могли призвести до її нинішнього руйнування.

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС у ніч проти 6-го червня було затоплено десятки населених пунктів вниз по Дніпру. На правому березі загинули 10 людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. На окупованому Росією лівому березі Херсонщини, за даними окупаційної влади, загинуло 25 людей.

Волонтери, які брали участь в евакуації, казали, що жертв можуть бути сотні, при цьому вони говорили, що російські військові продовжували обстріли і перешкоджали евакуації населення. Кілька волонтерів були поранені, повідомляла представниця ООН.

Раніше Голос Америки повідомляв, що за оцінкою директора місії USDIAD в Україні, внаслідок руйнування дамби без питної води можуть залишились 800 тисяч людей. Правозахисники та екологи говорять про значні збитки, завдані довкіллю та економіці краю.