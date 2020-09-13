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Нью-Йорк перетворять на один великий кінозал. Відео

  • Голос Америки
Нью-Йорк перетворять на один великий кінозал. Відео
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Нью-Йорк перетворять на один великий кінозал. Відео

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З серпня почали виходити з карантину кінотеатри у США. Щоправда в обмеженому режимі, і лише там де дозволяє місцева влада. Уряд Нью-Йорка поки не поспішає давати такий дозвіл. Тож організатори кінофестивалю міста планують перетворити місто на один великий кінозал.

З серпня почали виходити з карантину кінотеатри у Сполучених Штатах. Щоправда в обмеженому режимі, і лише там де дозволяє місцева влада.
Уряд Нью-Йорка, одного з найбільших кіноринків, поки не поспішає давати такий дозвіл. Тож організатори щорічного кінофестивалю міста планують перетворити увесь Нью-Йорк на один великий кінозал. А місцеві поки що ходять в кіно, під відкритим небом, коли дозволяє погода.

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