Нью-Йорк перетворять на один великий кінозал. Відео

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З серпня почали виходити з карантину кінотеатри у Сполучених Штатах. Щоправда в обмеженому режимі, і лише там де дозволяє місцева влада.

Уряд Нью-Йорка, одного з найбільших кіноринків, поки не поспішає давати такий дозвіл. Тож організатори щорічного кінофестивалю міста планують перетворити увесь Нью-Йорк на один великий кінозал. А місцеві поки що ходять в кіно, під відкритим небом, коли дозволяє погода.

