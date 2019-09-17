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МЗС: бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv

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Бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv, повідомляє Міністерство закордонних справ України у рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA.

«Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети», – заявили в МЗС.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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