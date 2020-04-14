ВООЗ запустили сервіс у соцмережі Facebook, та поперджають, що пік захворюваності на COVID-19 ще попереду

Генеральний директор Всесвітної організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пишається тим, що орагнізація разом із Facebook відкрила представництво у мессенджері цієї соціальної мережі.

"Цей сервіс дає вам найостаннішу інформацію щодо здоров'я та вказівки, як уберегтився від коронавірусу", - твітує гендиректор ВООЗ.

Станом на вечір 14 квітня, число інфікованих коронавірусом у світі становить 1 мільйон 936 тисяч, померла майже 121 тисяча людей, одужали 465 тисяч, свідчать дані університету Джонса Гопкінса у США.

У ВООЗ сьогодні також повідомили, що пік захворюваності на нову COVID-19 ще попереду. За словами речниці ВООЗ Маргарет Гарріс, число нових заражень зменшується в деяких частинах Європи, включно з Італією та Іспанією, натомість цей показник усе ще зростає у Великій Британії та Туреччині.

«90% (нових) випадків походять з Європи та Сполучених Штатів», – заявила Гарріс на брифінгу в Женеві.

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