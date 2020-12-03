Колишні президенти США готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Троє колишніх президентів США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон – заявляють про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції, щоб переконати американців у безпечності вакцини.

Представники колишніх президентів заявили про це журналістам в очікуванні реєстрації владою США вакцини для масової вакцинації від COVID-19. Зараз на розгляді перебувають два препарати, розроблені компаніями Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.

Поки невідома позиція ще одного колишнього президента, Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації також не говорили чинний президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 у жовтні, і обраний президент Джо Байден.

У США зареєстрували нові невтішні цифри поширення пандемії COVID-19 в середу. Кількість нових випадків заражень на добу перевищила 200 000, найбільше за час пандемії, а кількість смертей склала 3 157, що на 20% більше найвищого добового показника з часу початку пандемії, згідно з даними університету Джонса Гопкінса. Ще один невтішний рекорд зареєстрований в середу з кількості госпіталізацій з COVID-19 - 100 000 пацієнтів було госпіталізовано за добу у США, за даними Проекту COVID Tracking.

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