Росія: кримінальну справу щодо журналіста Івана Голунова припинили – голова МВС

Ухвалене рішення про припинення кримінального переслідування російського журналіста Івана Голунова через недоведеність його участі у скоєнні злочину, повідомив журналістам 11 червня голова Міністертвавнутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

«За результатами проведення біологічних, криміналістичних, дактилоскопічних і генетичних експертих ухвалене рішення про припинення кримінального переслідування громадянина Івана Голунова у зв’язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Сьогодні він буде звільнений з-під домашнього арешту, а звинувачення зніти», – цитують Колокольцева російські інформаційні агенції.

10 червня три провідні ділові газети Росії – «Ведомости», «Коммерсант» і РБК – вийшли з однаковою першою шпальтою на підтримку журналіста-розслідувача видання «Медуза» Івана Голунова. На обкладинках написано «Я/Ми Іван Голунов».

Іван Голунов – автор резонансних текстів про закупівлі в московському уряді, похоронному і сміттєвому бізнесі. Завдяки його розслідуванням стали відомі плани мерії Москви вивозити сміття в регіони Росії, його публікації дозволили скасувати тендери на держзакупівлі на мільярди російських рублів.

6 червня Голунова затримали в Москві за звинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.

8 червня на тлі протестів журналістів та інших активних громадян суд у столиці Росії Москви обрав журналістові інтернет-видання «Медуза» Іванові Голунову як запобіжний захід домашній арешт на термін до 7 серпня. Суд також заборонив журналістові користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Прокурор просив суд узяти Голунова під арешт на два місяці.

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