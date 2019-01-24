ЄС розгляне нові санкції проти Росії через Азов – Reuters

Європейський союз розгляне нові санкції проти Росії через її протистояння з Україною в регіоні Азовського моря, інформує агентство «Ройтерз» із посиланням на дипломатів у Брюсселі.

Міністри закордонних cправ країн ЄС обговорять це в лютому, мовиться в повідомленні.

А вже наступного тижня Євросоюз оголосить Москві демарш, офіційну дипломатичну ноту протесту, через те, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряків, захоплених у листопаді 2018 року, додали агентству дипломати.

Під час попереднього обговорення можливості таких санкцій у грудні 2018 року Німеччина і Франція виступили проти запровадження їх через напад Росії на українські військові кораблі 25 листопада 2018 року. Але, за словами процитованих дипломатів, після того, як російський суд продовжив арешт полонених під час нападу українських моряків до квітня, Берлін і Париж більш схильні підтримати нові санкції.

Як інформує агентство, може йтися про додавання ще кількох росіян, причетних до того інциденту чи відповідальних за нього, до санкційних списків тих, кому забороняють в’їзд до ЄС і чиї активи там заморожують.

Голови МЗС країн Євросоюзу зустрічаються наступного тижня в Румунії, а потім 18 лютого у Брюсселі, хоча саме рішення про санкції можуть ухвалити й пізніше.

Напруженість у регіоні Керченської протоки, в якій, відповідно до українсько-російської угоди і міжнародного морського права, має існувати свобода судноплавства, але яку фактично з часу окупації Криму наразі контролює Росія, різко зросла після 25 листопада 2018 року. Тоді Росія в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі, коли ті намагалися пройти протокою з Чорного в Азовське море. Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Києві також анонсували наступні спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку, можливо, з міжнародними спостерігачами на борту.

Дивіться також: Reuters: Танкери, які загорілися в Керченській протоці, були під санкціями США