Напередодні саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, деякі радинки Білого дому висловлюють побоювання, що Трамп може піти на надто значні поступки. На це звертають увагу американський канал CNN та інші ЗМІ. Водночас низка оглядачів відзначають, що Сполучені штати на Північна Корея не можуть домовитись навіть про спільне розуміння терміну денуклеаризація.

Про страхи радників Адміністрації пише видання Politico:

"Вони побоюються, що Трамп через пагнення здобути лаври вмілого міжнародного переговірника, може запропонувати надто значні поступки в обмін на порожні обіцянки денуклеаризації", - відзначає видання.

На більшу увагу заслуговує той факт, що посадовці США одночасно визнають, що у сторін немає спільного визначення денуклеаризації, і наголошують, що Кім погодився на неї під час саміту у Сінгапурі

Politico також звертає увагу на те, що ініціатива щодо проведення саміту походить особисто від Трампа, а КНДР, на думку посадовців США, не виконує взяті на себе на попередньому саміті забов'язання.

Про це зокрема нещодавно заявляв радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Світові ЗМІ також повідомляли, що КНДР продовжує роботу над власними ракетними базами.

Між тим на думку, оглядача каналу MSNBC Джона Кірінчіоне (John Cirincione) онлайн відзначають, що КНДР має право розраховувати, що відмові від ядерної зброї з її боку мала би передувати нормалізаія відносин із США.

"Важко повірити, що американські ЗМІ повністю стали на бік точки зору державного секретаря США Майка Помпео та радник з нацбезпеки Джона Болтона, що мовляв КНДР має зробити все, щоб роззброїтись перш ніж ми хоч щось зробимо, щоб нормалізувати відносини. Ні. Не про це домовлялись у Сінгапурі (там відбувся попередній саміт Трампа та Кім Чен Ина - прим. ГА). Це дорога з двостороннім рухом. Якщо відкрито лише один напрямок, ми не досягнемо цілі", - твітує оглядач.

Натомість дослідник американського центру Federation of American Scientists Анкті Панда відзначає, що США та КНДР взагалі не мають єдиного розуміння терміну "денуклеаризація".

"На більшу увагу заслуговує той факт, що посадовці США одночасно визнають, що у сторін немає спільного визначення денуклеаризації, і наголошують, що Кім погодився на неї під час саміту у Сінгапурі", - твітує дослідник.

Як повідомляє інформаційна агенція AFP, броньований поїзд лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який має доправити його до в'ятнамського Ханоя транизтом через Китай, 23-го лютого вже прибув до Китаю.

Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе у дорозі понад два дні.

Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 2728 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

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