Представництво президента України в АР Крим заявило про критичну ситуацію з COVID-19 на півострові

Представництво президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території тимчасово окупованого півострова у зв’язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції, йдеться в повідомленні представництва у Фейсбуці.

У відомстві вказують, що їм стало відомо про «складні виклики», пов’язані з пандемією, а тому «засуджує дії окупаційної влади РФ та вважає за необхідне відреагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою на території тимчасово окупованого Кримського півострова».

«Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим та м. Севастополя, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом – Російською Федерацією – своїх зобов’язань із захисту цивільного населення, а також документування українськими правоохоронними органами відповідних порушень з боку представників держави-окупанта», – наголосили у представництві.

Російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов у Фейсбуці заявив, що за минулу добу на півострові виявили 255 хворих на COVID-19. За даними російського Міністерства охорони здоров’я Криму, один пацієнт з коронавірусом помер за минулу добу. Загальна кількість заражених коронавірусом в Криму за час пандемії становить 8249 осіб, видужали – 4434 особи, помер 121 пацієнт.

Дані російської влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

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