ЄС, Велика Британія оприлюднили заяви про невизнання російських «місцевих виборів» у Криму

Європейський Cоюз не визнає результати «виборів», які Росія провела в анексованих нею Криму й Севастополі. Про це йдеться в заяві головного речника ЄС з питань міжнародних справ та політики безпеки Петера Стано від 14 вересня.

Як заявляє Стано, ЄС не визнає осіб, які балотувались на російських виборах, представниками Криму та Севастополя, тому що ці території входять до складу України, згідно з міжнародним правом.

«Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму й Севастополя Росією і, відповідно, не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, хто обраний в ході організованого Росією голосування на Кримському півострові і претендує на те, щоб «представляти» Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС у якості представників тих територій, які є частиною України. Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України», – йдеться в повідомленні.

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Представники Росії та підконтрольної їй влади анексованого Кримського півострова наразі не відреагували на цю заяву.

Велика Британія сьогодні оприлюднила аналогічну заяву.

"Незаконна анексія Криму Росією була і лишається незаконною: ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності. Крим це Україна", - твітує посольство Великої Британії в Україні.

Численні країни ЄС оприлюднили власні заяви про невизнання виборів у Криму.

Наприклад, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс також сьогодні заявив про невизнання його країною "місцевих виборів" в незаконно окупованих Росією Криму та Севастополі.

"Ми продовжуємо непохитно підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Крим - це не Росія. Крим - це Україна", - твітує урядовець.

Місцеві вибори в Росії відбулися в період з 11 по 13 вересня. Вони також відбулися в анексованих Криму й Севастополі. У Севастополі зокрема обирали підконтрольного Росії голову міста, депутата до місцевого парламенту за одним із мажоритарних кругів, депутатів муніципальних рад. У Криму також провели додаткові вибори депутата в російський парламент півострова, до Сімферопольської міської та Роздольненської сільської рад.

Напередодні Міністерство закордонних справ висловило протест через проведення «виборів» на анексованій території. За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джеппарової, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію «голосування», у тому числі шляхом санкцій.

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