«Північний потік-2» завдав достатньо шкоди Заходу, час його зупинити – МЗС України і Польщі

Міністри закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау закликали Захід і, зокрема, президента США Джо Байдена не допустити завершення реалізації проєкту будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Вони написали про це в спільній статті, оприлюдненій виданням Politico 22 лютого.

«Польща й Україна давно попереджали про небезпеки, пов’язані з будівництвом «Північного потоку-2». Наші заклики до пильності й рішучості були почуті в Конгресі США, який наполіг на заходах, спрямованих на те, щоб зупинити цей небезпечний, суперечливий проєкт. Ми закликаємо президента США Джо Байдена використати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту», – йдеться у статті.

Голови МЗС наголосили, що США продовжують відігравати критично важливу роль у цьому питанні.

«Якщо проєкт буде успішним, Росія може спробувати переконати українське суспільство у тому, що Захід байдужий до власних принципів і, зрештою, до безпеки і процвітання України», – кажуть міністри.

Кулеба і Рау також заявили, що цей проєкт – не про енергетичну безпеку Німеччини, «нашого близького союзника і партнера». Україна глибоко цінує зусилля Німеччини щодо встановлення миру на Донбасі та її життєво важливу підтримку реформ в Україні, йдеться в статті.

«Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою точку зору. Але ми також твердо переконані в тому, що такі проєкти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, натомість необхідно підходити до них із ширшої перспективи інтересів і безпеки Європи загалом», – заявили міністри.

Захід, очолюваний США, не може дозволити собі відступити перед шантажем із боку Росії, наголосили Кулеба і Рау.

Президент США Джо Байден не раз давав знати, що він теж різко проти завершення цього проєкту. За його словами, це «погана оборудка для Європи». За повідомленнями, його адміністрація має намір продовжити накладати санкції проти «Північного потоку-2» на компанії, пов’язані з його будівництвом, підготовкою до експлуатації тощо.

США давно домагаються зупинити будівництво «Північного потоку-2», який вважають, як і багато хто в Європі, суто політичним проєктом Росії. Сполучені Штати стверджують, що він зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, підриваючи її безпеку й економіку.

Також Європейський парламент давно виступає проти газопроводу. 21 січня він ухвалив чергову резолюцію з вимогою зупинити добудову «Північного потоку-2», зокрема, в відповідь на отруєння, а потім арешт у Росії тамтешнього опозиціонера Олексія Навального.

Але влада Німеччини твердо виступає за добудову газогону і заявляє, що можливі нові санкції проти Росії через питання прав людини не зачеплять цього проєкту. 5 лютого цю позицію вкотре підтвердила канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Влада Німеччини також різко критикує санкції США проти «Північного потоку-2».

Трубопровід має на меті переспрямувати природний газ, призначений для Європи, в обхід України, позбавляючи Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів.

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