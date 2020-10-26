Мережа «Опора» оцінила місцеві вибори в Україні як такі, що загалом відповідали законодавству

Громадянська мережа «Опора» заявила про «висококонкурентний характер» місцевих виборів, які в цілому відповідали законодавству України.

«Зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення у конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб’єктами виборчого процесу, і вони не були централізовано спланованими у межах країни», – мовиться у заяві «Опори».

Повідомляється, що основним порушенням, з огляду на кількість зафіксованих випадків, були спроби незаконного отримання виборцем і видачі дільничною виборчою комісією бюлетенів для голосування.

Помилкою під час проведення голосування в Україні в «Опорі» називають застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тисяч виборців.

«Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава своєчасно, а саме український парламент, ухвалили зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б у рівних умовах», – заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

В організації стверджують, що через «недостатню скоординованість та спланованість протиепідеміологічних заходів під час виборів» державі не вдалося продемонструвати увесь свій потенціал гарантування безпеки громадян.

«Інтенсивна залученість президента України Володимира Зеленського до агітаційної кампанії партії «Слуга народу» негативно вплинула на просування визнаних демократичних стандартів щодо розмежування державних та партійних інтересів, а також попередження практики зловживань адміністративними ресурсами на різних рівнях», – заявила мережа «Опора».

Напередодні у спеціальному ефірі Радіо Свобода голова правління «Опори» Ольга Айвазовська також критично висловилася щодо опитування, ініційованого президентом України, вказавши, що його результатам не можна довіряти.

Станом на ранок 26 жовтня триває спостереження за процесом підрахунку голосів та продовжується збір відповідних даних, заявили в «Опорі».

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.

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