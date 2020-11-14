Держсекретар США відвідає сім країн Європи та Близького Сходу

Державний секретар США Майк Помпео 13 листопада вирушив у поїздку, під час якої він планує відвідати сім країн Європи та Близького Сходу.

До 23 листопада Помпео відвідає Францію, Туреччину, Грузію, Ізраїль, Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Емірати.

10 листопада Помпео викликав хвилю критики своїми коментарями під час пресконференції про те, що у США «відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа». Хоча головний американський дипломат не визнав результати виборів, велика частина світу, включаючи лідерів семи країн, які відвідає Помпео, привітала новообраного президента Джо Байдена.

В інтерв’ю Fox News Помпео сказав, що такі дзвінки Байдену не викликають заперечень, якщо він «просто говорить «привіт». «Але не робіть помилки щодо цього, наразі у нас є один президент, один держсекретар, одна команда національної безпеки».

Спочатку Помпео зустрінеться у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими високопосадовими особами. Очікується, шо переговори будуть складними. Адже Париж розходиться з адміністрацією у низці питань, зокрема щодо кліматичних змін та торгівлі з Іраном. 13 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, який також має зустрітися з Помпео, висловив стурбованість повідомленнями про плани Трампа прискорити виведення військ з Афганістану, Іраку та Сирії.

Далі Помпео направиться до Стамбула. У держсекретаря немає запланованих зустрічей з високопоставленими турецькими чиновниками, що у Держдепартаменті пояснюють проблемами з графіком. При цьому у Анкари та Вашингтону наразі є безліч розбіжностей у питаннях, які стосуються Сирії, Іранку, морської напруженості між Грецією та Кіпром, конфлікту у Нагірному Карабасі та відносин між Туреччиною та Росією у військовій галузі. Замість політиків Помпео зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм, щоб обговорити свободу віросповідання.

У заяві міністерства закордонних справ Туреччини говориться, що Сполученим Штатам слід спочатку «подивитися в дзеркало» і вирішити проблему расизму, злочинів на ґрунті ненависті та ісламофобії у себе вдома.

В Ізраїлі Помпео зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який був близький з Трампом і тепер зіткнеться з потенційно менш поступливою адміністрацією Байдена. Очікується, що вони обговорять низку питань, в тому числі дипломатичні відносини Ірану та Ізраїлю з низкою арабських держав. Очікується, що візит Помпео викличе суперчки. Ізраїльська газета Haaretz і новинний сайт Axios повідомили, що Помпео стане першим державним секретарем, який відвідає одне з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях, а також здійснить поїздку на Голанські висоти, анексія яких Ізраїлем була визнана Трампом.

Прем’єр-міністр Палестини Мохаммед Штай назвав візит в єврейське поселення «небезпечним прецедентом».

Потім Помпео поїде до Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та в Катар, де питання Ірану, як очікується, буде одним з головних пунктів порядку денного.

Помпео також відвідає Грузію, де він повинен висловити «підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Грузії» і «закликати до подальшого прогресу в демократичних реформах», зазначили у Держдепартаменті.

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