Оглядач Крим.Реалії cтав лауреатом премії імені Гонгадзе

Оглядач Крим.Реалії, публіцист з Криму, відомий український журналіст Павло Казарін став лауреатом премії імені Георгія Гонгадзе.

Церемонія нагородження відбулася в ефірі суспільного телеканалу «UA: Культура».

Іншими двома фіналістами Премії стали засновник «Телебачення Торонто» Роман Вінтонів та засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії. За умовами премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

Цього року до капітули Премії ввійшли: дружина Георгія Гонгадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков, журналістка, співзасновниця та власниця видання «Українська правда» Олена Притула, меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко, засновник «Історичної правди» та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Гонгадзе​ Вахтанг Кіпіані, релігієзнавець, письменник Ігор Козловський, правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович, співзасновниця та головна редакторка видання «Дзеркало тижня» Юлія Мостова.

Оголошення лауреата премії традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Гонгадзе.

Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням «Українська правда». Першим лауреатом Премії став Вахтанг Кіпіані.

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