Тисячі людей на Майдані: протестувальники рушили в урядовий квартал

У поліції Києва повідомили, що вдень 6 жовтня у центрі столиці, на майдані Незалежності зібралося близько 10 тисяч людей, порушень громадського порядку не зафіксовано.

«На службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу, та військовослужбовців Національної гвардії України. До столичної поліції надійшло кілька заявок про проведення акції на майдані Незалежності», – повідомили у поліції.

Водночас організатори і учасники віча у центрі Києва заявляють про участь від 25 до 50 тисяч людей.

Після того, як на майдані Незалежності закінчилося віче «проти капітуляції», більшість його учасників рушили до Офісу президента України, там вони вигукували «Зелю геть», «Слава нації. Ні капітуляції», «Україна – не рояль», «Слухай націю, ні капітуляції» тощо.

Після нетривалої зупинки натовпу під президентською канцелярією, активісти рушили під стіни Верховної Ради України.

Акції «Ні капітуляції» і проти підписання так званої «формули Штайнмаєра» проходять у неділю і в інших містах України.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».