Противники євроатлантичної інтеграції України посилили пропаганду – Центр інформації НАТО

Центр інформації і документації НАТО в Україні має намір посилити інформаційну складову своєї роботи для поширення знань про діяльність Альянсу у різних регіонах країни. Про це на дискусіях «Чи переживуть відносини України з НАТО вибори?» у Києві повідомила директорка Центру Барбора Маронкова.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час дискусій експерти Центру «Нова Європа» навели дані опитувань, проведених на півдні і сході України, згідно з якими там зменшилась кількість прихильників євроатлантичної інтеграції України ( порівняно з 2015-2017 роками).

На думку Маронкової, одна з причин цього – інтенсифікація пропаганди з боку сил, які виступають проти поглиблення співпраці між Україною і НАТО.

«Я не можу сказати, що наша інформаційна кампанія стала менш активною. Цього року команда Центру інформації НАТО відвідувала південь України: ми проводили зустріч і дискутували з місцевими активістами, студентами, з представниками влади. Але ті сили, хто виступає проти євроатлантичної інтеграції України, активізували свою пропагандистську кампанію», – наголосила Маронкова.

За її словами, центральна влада має продовжити реформи не лише сектору оборони і безпеки, а і системи державного управління, щоб українці відчули позитивні результати цих реформ. При цьому «необхідно змінювати психологію» людей, які ухвалюють рішення і від яких залежить успіх реформ, наголосила вона.

Зі свого боку, Центр інформації й документації НАТО посилюватиме інформаційну складову своєї роботи, щоб якнайбільше українці дізнались про принципи функціонування Альянсу, зазначила Маронкова.

Згідно з оприлюдненими у вересні опитуваннями, близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки.

24 серпня під час військового параду до Дня Незалежності в Києві президент Петро Порошенко заявив, що наполягатиме на закріпленні у Конституції прагнення України приєднатися до Європейського союзу і вступити до НАТО.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що відповідні зміни до Конституції реально внести до завершення поточної каденції парламенту.

У березні НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу. Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер заявляла, що прагнення України до членства у Північноатлантичному альянсі і Європейському союзі є важливою і реалістичною метою. Для цього, за словами заступниці Єнса Столтенберґа, Україні варто зосередитися реформах.

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