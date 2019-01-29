"Індекс сприйняття корупції 2018": Україна піднялася на 10 позицій

29 січня організація Transparency International оприлюднила результати дослідження «Індекс сприйняття корупції 2018».

Порівняно з попереднім роком, Україна покращила свої результати – 32 бали та 120 місце серед 180 країн (2017 рік – 30 балів, 130 місце).

Втім, серед сусідів Україні вдалося обійти лише Росію, яка з 28 балами займає 138 місце. Решта мають вищі оцінки: Польща – 60, Словаччина – 50, Румунія – 47, Угорщина – 46, Білорусь – 44, Молдова – 33 балів.

Виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик вважає, що «такий результат не відповідає задекларованим нашою країною прагненням до швидкої євроінтеграції, реформ та очищення від корупції всіх сфер життя».

«Якщо ситуація з корупцією в Україні продовжить змінюватися такими темпами, то наздоганяти ту ж таки Польщу доведеться не одне десятиліття. Влада повинна, а громадянське суспільство давно готове подвоїти зусилля на цьому шляху», – вважає Боровик.

Зазначається, що показники України покращилися завдяки оцінці ситуації у сфері бізнесу.

«Позитивний вплив справило запровадження процедури автоматичного відшкодування податку на додану вартість, розширення сфер роботи систем ProZorro і ProZorro.Продажі та діяльність інституту бізнес-омбудсмена», – зазначили в організації.

В ТІ заявили, що українська влада проігнорувала більшість її рекомендацій.

«Українська держава не дослухалася до рекомендації підвищити роль громадськості у процесі перевірки кандидатів на посади суддів. Громадська рада доброчесності неодноразово опинялася в ситуації, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів ігнорувала її висновки щодо претендентів. Не було посилено Національного антикорупційного бюро України», – заявили в організації.

В ТІ стверджують, що публічне протистояння між правоохоронними органами минулого року посилилося, а тиск на журналістів і активістів не припинився. Також, як вважають в організації, не було створено умов для перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.

У ТІ вказали, що Національна поліція та Служба безпеки України досі не втратили функції боротьби з економічними злочинами, і тиск з боку силовиків на бізнес залишається вагомим. Служби ж, яка б займалася фінансовими розслідування, в Україні не створено.

Як вважають в організації, прогрес останніх років Київ забезпечив в основному реформами, які почали ще в 2014 році, а одним з «головних стримуючих факторів антикорупційного поступу досі залишається брак політичної волі».

У Transparency International наголошують, що більш важливим є бал, який отримала та чи інша країна, а не місце в рейтингу. Також рейтинг засвідчує не абсолютний рівень корупції, а лише рівень сприйняття корупції в державному секторі, як його оцінюють експерти і ділові кола, тому некоректно називати країни, кращі за цим рейтингом сприйняття корупції, «менш корумпованими», а гірші «більш корумпованими».

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