ЦВК не бачить підстав змінювати правила проведення теледебатів – Сліпачук

Ніхто з кандидатів у президенти не звертався до Центральної виборчої комісії з проханням внести зміни до правил проведення передвиборних теледебатів, а в самій комісії для таких змін не бачать підстав – про це сказала на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Так вона відповіла на запитання про те, чи звертався хто-небудь із кандидатів до ЦВК з проханням внести зміни до постанови №472, які б дозволили провести офіційні дебати, передбачені законом, на НСК «Олімпійський».

«Жоден зі штабів не звертався до ЦВК в жодному вигляді, ані письмово, ані усно, не було таких звернень. Стосовно зміни (правил – ред.) фінансування, знову ж таки, звертаю увагу на статтю 62 закону України про вибори президента України, який чітко встановлює, що ці дебати проводяться за рахунок державних коштів. В даному випадку ані ЦВК, ані кандидати не мають повноважень змінювати норму закону. На сьогоднішній момент ЦВК не бачить підстав для зміни своєї постанови, яка, як я від самого початку наголосила, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів такого порядку», – сказала Сліпачук.​

Перед тим вона називала чотири базові принципи проведення передвиборних дебатів згідно з міжнародними стандартами: проведення їх незаангажованою компанією (тобто Суспільним мовником), доступність сигналу для інших телерадіокомпаній, наявність чіткого регламенту та відсутність агітаційної символіки.

Голова правління Суспільного мовника (НСТУ) Зураб Аласанія, також присутній на брифінгу, запевнив, що Національна суспільна телерадіокомпанія готова до проведення дебатів у своїй студії.

«Готові на офіційні дебати 19 числа о 20 годині протягом однієї години, як зазначено в законі й постанові, а після того в будь-який час, будь-який формат, я так розумію, ЦВК не буде сперечатися з тим, що далі вже воля вольна», – повідомив він.

Напередодні Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має пройти 19 квітня.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України». ​

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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