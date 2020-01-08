Путін та Ердоган запустили газопровід «Турецький потік»

Президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запустили газопровід «Турецький потік» під час церемонії в Стамбулі.

На сцені з’явилися дві частини труби, на яких був напис «Турецький потік» російською та турецькою мовами. Згодом на сцені з’явилася третя частина із написом Turkstream. Після цього Путін, Ердоган, президент Сербії Александар Вучич та прем’єр Болгарії Бойко Борисов, відкрутивши символічний вентиль, дали старт роботі нового газопроводу.

Газопровід «Турецький потік» прокладений по дну Чорного моря з Краснодарського краю Росії в європейську частину Туреччини. Його довжина становить приблизно 930 кілометрів, а загальна потужність – 31,5 мільярда кубометрів газу на рік.

Газопровід «Турецький потік» має дві гілки. Одна постачає російський газ для внутрішніх потреб Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А у 2020 році її планують добудувати і до кордону Сербії. Росія оголосила про закінчення будівництва «Турецького потоку» в листопаді 2019 року.

Відкриття потоку стало більш символічною подією, оскільки постачання газу цим трубопроводом вже розпочалось.

Американський закон про Оборонний бюджет 2020 (NDAA) передбачає запровадження санкцій проти проекту "Турецький потік". Санкції стосуватимуться компаній, долучених до будівництва додаткових трубопроводів другої гілки "Турецького потоку", коли і якщо почнуться поставки газу, повідомляє Euroactiv з посиланням на інформацію від американських посадовців.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Що українці презентують на виставці CES в Лас-Вегасі