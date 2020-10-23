Україна потребує посилення інтеграції з НАТО для членства в альянсі – генерал Годжес

Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі, заявив 23 жовтня на Київському безпековому форумі колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

«Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО просто зараз. Для України це займе трохи більше часу», – сказав Годжес.

За словами американського генерала, Україна повинна «пройти ще трохи шляху» і продовжувати докладати зусиль, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО.

На саміті в Бухаресті у 2008 році Північноатлантичний альянс ухвалив, що Україна та Грузія будуть членами альянсу. Конкретних термінів такого приєднання тоді названо не було.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Бі-Бі-Сі підтвердив прагнення України стати членом НАТО і назвав це «дуже важливим сигналом Російській Федерації».

Дивіться також: Відродження білоруської мови на хвилі політичного активізму. Відео