Палата представників США схвалила оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»

Палата представників США у вівторок переважною більшістю підтримала законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 рік на суму 740 мільярдів доларів. За його ухвалення проголосували 335 законодавців, проти – 78.

Проєкт передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України. Загалом на проведення операцій за кордоном планують витратити 69 мільярдів доларів.

Також в документ інкорпоровані положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні проєкту газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

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Очікується, що Сенат США проголосує за оборонний бюджет на цьому тижні.

Оборонний бюджет має схвалити президент Дональд Трамп, який погрожував накласти на документ вето.

Закон щорічно ухвалюється більшістю голосів у Конгресі протягом 59 років поспіль.