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Албанія: кількість загиблих унаслідок землетрусу зросла до 28

Рятувальники на місці зруйнованого будинку, після землетрусу магнітудою 6,4 бала в місті Туман на заході Албанії, 26 листопада 2019 року

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 28. За даними Міністерства оборони, ще близько 650 людей отримали травми.

27 листопада рятувальники дістали з-під завалів 46 людей.

Напередодні в Албанії стався землетрус із магнітудою 6,4 з епіцентром у близько 30 кілометрах від столиці країни Тирани. Зруйновано будівлі, найсильніше постраждали Тирана і друге за величиною місто країни Дуррес. Рятувальні операції тривають.

Велика кількість мешканців Дурреса мусили провести ніч на середу в наметах, машинах та на стадіонах, в той час, як пошукові рботи тривають.

Цей землетрус став найпотужнішим на території країни за десятки років.

В середу прапори в Албанії було приспущено на знак жалоби за загиблими від землетрусу.

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