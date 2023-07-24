Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Нічна атака Росією українського порту на Дунаї — реакції США, Великої Британії, Румунії та інших країн. Відео

  • Голос Америки
Нічна атака Росією українського порту на Дунаї — реакції США, Великої Британії, Румунії та інших країн. Відео
Embed
Нічна атака Росією українського порту на Дунаї — реакції США, Великої Британії, Румунії та інших країн. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00
Direct link

США, Велика Британія, Румунія та низка інших країн засудили нічні атаки росіян на український річковий порт на Дунаї, неподалік румунського кордону.

“Після виходу із Зернової ініціативи Росія завдає найсильніших ударів проти мешканців Одеси від початку війни”, — заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. “Допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності” — додав високопосадовець.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG