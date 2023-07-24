Нічна атака Росією українського порту на Дунаї — реакції США, Великої Британії, Румунії та інших країн. Відео

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“Після виходу із Зернової ініціативи Росія завдає найсильніших ударів проти мешканців Одеси від початку війни”, — заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. “Допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності” — додав високопосадовець.

