Поліція у Нідерландах скасувала концерт американської рок-групи через загрозу теракту

Голландська поліція у четвер вночі заарештувала 22-річного іспанця кількома годинами після скасування рок-концерту американської групи “Аллах-Лас” (Allah-Las) через попередження про можливий теракт.

Концерт мав відбутися у Роттердамі у середу увечері.

Арешт здійснили в південній провінції Нідерландів Брабантпід час рейдів на підставі інформації з Іспанії.

В інтерв’ю британській газеті Guardian минулого року учасники групи розповідали, що часто отримували погрози від мусульман, які вважають образою використання слова Аллах (арабською мовою Бог) у їхній назві.

Інший затриманий у середу в Роттердамі іспанський громадянин був водієм автофургона з кількома газовими балонами.

Голландська поліція каже, що водій був п’яний, і не пов’язує його затримання з нападами минулого тижня у Барселоні та місті Камбрілс в Іспанії, де загинули 15 осіб.

Агенція Reuters цитує мера Роттердама Ахмеда Абуталеба, який закликав не поспішати з висновками про зв’язок між попередженням про можливий напад на концерт і затримання автофургона.

13 листопада 2015 року концерт американської групи “Орли металу смерті” (Eagles of Death Metal) став ціллю одного найкривавіших терористичних нападів у Парижі.

Тоді у концертному залі Батаклан три нападники убили 89 людей і важко поранили ще принаймні 99.

Загалом в результаті низки координованих нападів у Парижі у п’ятницю 13 листопада загинули 130 людей і кілька сотень зазнали поранень.

У Франції через терористичну загрозу досі діє надзвичайний стан.

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