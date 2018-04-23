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США

США відкликають американський персонал з Нікарагуа

  • Голос Америки
Протести в Манагуа, 22-го квітня, 2018р.

Минулого тижня цією країною прокотилася хвиля протестів, що призвели до людських жертв


Держдепартамент розпорядився про повернення додому сімей держслужбовців США, що знаходяться в Нікарагуа, а також про відкликання американського персоналу з цієї країни.

Це зроблено після того, як країну потрясла хвиля протестів, внаслідок яких були людські жертви.

«Політичні демонстрації проходять щодня, часто без попередження. Деякі протести тягнуть за собою поранення і людські жертви», - йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепартаменту, що стосуються закордонних поїздок. «Зазвичай, демонстрації викликають різку реакцію, включаючи і використання сльозогінного газу, перцевих балончиків, гумових куль і бойових патронів. За демонстраціями іноді слідували мародерство, вандалізм і підпали», - наголошується в документі.

Протести прокотилися по країні після заяви про зміни в пенсійній програмі, які президент Нікарагуа Данієль Ортега вніс минулого тижня. У неділю він заявив про скасування планів щодо змін.

Президент сказав, що план щодо збільшення внесків стосовно програми соціального забезпечення і зниження пенсій будуть «скасовані, зняті з обговорення». Він додав: «Ми не можемо дозволити, щоб хаос, злочини і крадіжки тривали».

У п'ятницю офіційні джерела повідомили, що в ході протестів загинули десять осіб.

За оцінками правозахисних організацій, з моменту початку протестів загинули 25 осіб, включаючи журналіста, який вів пряму трансляцію на Facebook.

Президент Ортега в минулому був учасником повстанського руху. Віце-президентом країни є його дружина Росаріо Мурільо.

За рішенням суду, Ортезі було дозволено повторно балотуватися на пост президента в 2011 році, незважаючи на те, що в країні перебування на посаді президента обмежене одним терміном.

Через три роки його партія «Сандіністський фронт національного визволення» отримала достатню підтримку в парламенті країни, щоб прийняти поправку до Конституції, яка зняла вказане обмеження.

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