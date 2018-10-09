Ніккі Гейлі подала у відставку з посади посла США в ООН, повідомляють американські ЗМІ. Очікується, що Гейлі з'явиться разом із президентом Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок.

Гейлі, колишній губернатор штату Південна Кароліна, була в Білому домі вранці у вівторок, привіталася з журналістами, але не надала коментарів.

«Президент Трамп і посол Ніккі Гейлі зустрінуться в Овальному офісі о 10:30 ранку сьогодні», – заявила прес-секретар Білого дому Сара Гакебі Сандерс. Зустріч буде відкритою для преси, сказала вона, передає видання Bloomberg.

Трамп написав у Twitter, що він матиме «велике оголошення» разом з Гейлі.

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