Україна пропонує сприятливі умови міжнародним інвесторам

«Це безпечна і гостинна країна, і це країна можливостей». Так автор цих слів пише про Україну, в якій він уже п’ятнадцять років веде ділові справи. Хоча у ЗМІ можна зустріти й деякі негативні оцінки, на думку Пола Ніланда, Україна заслуговує на увагу. Про це він пише на сторінці видання Atlantic Council.

Хоча деякі експерти твердять, що в Україні насправді не було революції 2013-14 років, все-таки громадянське суспільство поволі, крок за кроком, чинить тиск на своїх обранців, щоб вони реформували стару систему.

Україні приносить користь співпраця з міжнародними партнерами, підкреслює автор, такими як Європейськи Союз, США, Канада, Міжнародний валютний банк і Світовий банк. Спеціалісти з тих країн та установ працюють у багатьох державних і неурядових установах і служать порадами в багатьох ділянках.

Ця допомога уможливила стабілізувати економіку і запобігти її тотальному колапсу. Було створено Національне антикорупційне бюро, відкрито кількасот розслідувань проти окремих осіб. У 2015 році під керівництвом американки українського походження Наталії Яресько реформовано податкову систему. В ділових відносинах наступила більша прозорість, пише Ніланд в Atlantic Council.

У відповідь на це у 2017 році Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Це був не лише символічний крок, українці без віз могли подорожувати до країн Євросоюзу. За це треба було провести 134 реформи і змін у законах.

Іншим успіххом України, на думку Ніланда, були зміни в банківництві. Після Майдану закрито третину банків, які часто були «кишеньковими банками» окремих олігархів, що використовували їх для переведення коштів через міжнародну систему до інших країн.

В Україні створено сприятливі умови для капіталовкладень. В країні є приваблива, освічена і недорога робоча сила. Зарплата поки що є на нижчому рівні, ніж у Китаї, але ситуація змінится, коли запрацюють умови вільного ринку, на результати яких в Європі очікує 740 мільйонів споживачів.

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