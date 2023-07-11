Німеччина надасть Україні дві установки Patriot і 25 танків Leopard, Франція - далекобійні ракети, Норвегія збільшить допомогу

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пакет включає дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2, повідомили в міністерстві оборони ФРН.

Пакет допомоги включає додатково 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч 155-мм боєприпасів. Ця військова підтримка відповідає "пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія... за допомогою цього ми робимо важливий внесок у зміцнення стійкості України", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере оголосив, що його країна надасть Україні військову допомогу обсягом 960 млн дол цього року. "Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та устаткуванні", - додав Стере під час саміту у Вільнюсі.

Тим часом Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

Виступаючи на саміті НАТО в Литві, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив збільшити військову допомогу Україні, щоб сприяти її контрнаступу. "Я вирішив збільшити поставки зброї та техніки, щоб українці мали можливість наносити глибокі удари", - сказав він.

Він відмовився сказати, скільки ракет буде відправлено. Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що мова йде про 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, повідомило, що деякі ракети вже доставлені в Україну.

Макрон заявив, що цей крок відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті її території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть застосовуватись для ударів по території Росії.

Україна багато місяців просила про ракети більшої дальності.

У статті використано матеріали Reuters.