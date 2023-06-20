Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну в Україні

Не лише допомогти Україні захиститися і відвоювати захоплені Росією території, але і відбувати країну, сформувати міцну демократію та сильну армію на довгострокову перспективу, щоб завжди мати здатність стримувати агресію у майбутньому. Такі завдання західних союзників України окреслив під час візиту до Лондона держсекретар США Ентоні Блінкен.

На конференцію з відбудови України у британську столицю приїхали також представники понад 50 інших країн. За словами Блінкена, їхньою метою у наступні кілька днів є “не просто обговорити важливість відновлення України після цієї війни, а й переконатися, що вона буде успішною процвітаючою демократією, і зробити конкретні кроки в цьому напрямку”.

Приватні інвестиції в Україну та новий пакет допомоги від США

“Від самого початку агресії Росії проти України, президент Байден казав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І обидві наші країни глибоко віддані цьому, ми продовжуватимемо дотримуватися цього зобов’язання, зокрема, і через новий потужний пакет допомоги від США, який я зможу оголосити завтра. Як ми вже говорили, і наші позиції збігаються майже у всьому, гарантування майбутнього України як безпечної, суверенної, незалежної нації вимагає не лише безпекової підтримки, але й підтримки її економіки, демократії та її повної інтеграції в Європу”, - сказав Блінкен.

Він також подякував британцям за надану Україні допомогу. Британія є другою за розміром доноркою військової допомоги Україні після США від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. Також там пройшли навчання тисячі українських солдатів, що, за словами Блінкена, суттєво вплинуло на ситуацію на полі бою.

Держсекретар також назвав спільним завданням докласти зусиль, щоб допомогти Україні стати якомога сильнішою економікою та найсильнішою із можливих демократій.

На конференції обговорять не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес заохочуватимуть інвестувати у відбудову та відновлення України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.

Стримування Китаю та використання заморожених російських коштів на користь України

До Лондона Блінкен прибув із Пекіна, де перебував з офіційним візитом напередодні. За його словами, там тривали відверті і конструктивні розмови щодо позицій і намірів США і Китаю у питаннях, де країни мають суттєві відмінності у поглядах.

“Ми повинні знаходити, у чому могли б співпрацювати, коли це в наших взаємних інтересах. І часто це також є в інтересах багатьох інших країн світу, – наголосив Блінкен. - Обидві сторони погодилися з необхідністю спробувати стабілізувати відносини. І ми визначили конкретні сфери, де діалог і співпраця можуть принести користь обом країнам”.

Як повідомляв Голос Америки, Ентоні Блінкен побував разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Центрі допомоги українцям.

У ефірі брифінгу Голосу Америки кореспондент з Лондона Богдан Цюпин проаналізував ініціативу із замороження російських коштів за кордоном. "Британський парламент та зі свого боку парламент ЄС працюють над законодавчою базою, щоб можна було і далі тримати замороженими статки російських підприємців чи компаній. А також розробляють економічні і законодавчі кроки, щоб мати надалі законні підстави використовувати ці кошти для допомоги Україні", - сказав Богдан Цюпин.