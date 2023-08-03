Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети всупереч рекомендації президентки Єврокомісії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 3 серпня, відкрив дебати високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвячені голоду, спричиненому конфліктами та глобальній продовольчій безпеці.

У своїй промові Ентоні Блінкен наголосив, що проблема голоду, спричиненого конфліктами, постала у центрі Ради Безпеки ООН вперше за останні три роки.

"Вперше за три роки Рада одностайно поставила в основі порядку денного голод, спричинений конфліктами, а також зміну клімату. Це важливий та довгоочікуваний крок. Тепер скористаймося імпульсом для подальшої боротьби з відсутністю продовольчої безпеки через голод у всьому світі, щоб перетворити те, про що ми говоримо, на конкретні дії", - закликав Блінкен.

Він наголосив, що надто багато сімей відчувають надзвичайну потребу, яка "є наслідком безпрецедентної глобальної продовольчої кризи, яка, як ми чули, також викликана кліматом, COVID. І, як ми сьогодні обговорюємо, конфліктами. Голод і конфлікт нерозривно пов’язані."

Голод і конфлікт нерозривно пов’язані

Блінкен пригадав, що п’ять років тому Радбез ООН ухвалив резолюцію 2417, у якій наголошується, що створення штучного голоду в конфлікті може розглядатися як воєнний злочин.

"Сьогодні ми можемо нарощувати ці зусилля. Майже 90 країн, включаючи Сполучені Штати, вже підписали нове спільне комюніке, яке ми підготували та розповсюдили, зобов’язавшись припинити використання голоду та їжі як зброю війни. Голод не можна використовувати як зброю. Я закликаю всі країни-члени приєднатися до цього комюніке", - сказав Блінкен.

Блінкен: Росія здійснила напад на глобальну продовольчу систему

Держсекретар США наголосив, що на дебатах ООН повинні розглянути агресивну війну Росії проти України як напад на глобальну продовольчу систему.

"Минулого року завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, укладеній ООН і Туреччиною, у світ було доставлено понад 32 мільйоонів тонн українських продуктів харчування, що відповідає 18 мільярдам буханців хліба. Ця ініціатива ніколи не була б необхідною, якби не вторгнення Росії в Україну та блокада нею українських портів", - наголосив Блінкен.

Він зауважив, що поки Кремль стверджує, що розірвав угоду, бо міжнародні санкції нібито обмежували експорт російської сільськогосподарської продукції, проте, за словами Блінкена, санкції прямо виключають продукти харчування та добрива.

"На той момент, коли вона відмовилася від цієї ініціативи, Росія експортувала більше зерна та мала вищі ціни, ніж будь-коли раніше. І якою була відповідь Росії на страждання та обурення світучерез її вихід з угоди? Обстріли українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу", - сказав Блінкен.

"Кожен член цієї ради, кожен член Організації Об’єднаних Націй має сказати Москві: "Досить!" Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використовувати найвразливіших людей у світі як важіль у своїх інтересах. Досить цієї невиправданої аморальної війни", - наголосив Блінкен.

Гелані: Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду

Координаторка ООН із запобігання голоду та реагування на нього Ріна Гелані під час дебатів зазначила, що минулого року кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярда.

Кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярда

"Це найвищий показник за останні роки. З них приблизно 376 тисяч людей перебували в умовах голоду в семи країнах. Ще 35 млн осіб опинилися на межі. Як і в усіх кризових ситуаціях, найбільше постраждали жінки та діти», – сказала Гелані.

Влна сказала, що це штучна криза, яка назріває роками.

«Голод і конфлікт живлять одне одного. Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду. Кожна із семи країн, де минулого року люди зіткнулися з умовами, схожими на голод, постраждала від збройних конфліктів або надзвичайного рівня насильства», - сказала Гелані.

Координаторка ООН пояснила, що збройний конфлікт руйнує продовольчі системи, засоби до існування та виганяє людей із їхніх домівок, залишаючи багатьох уразливими та голодними.

«Іноді ці наслідки є побічними наслідками війни, але надто часто вони спричиняються навмисно та незаконно - з використанням голоду як тактики війни», – сказала Гелані.

Вона також наголосила на вразливості тих, хто надає допомогу для подолання голоду.

«Минулого року десятки працівників гуманітарних організацій загинули, а ще більше було викрадено або поранено під час конфлікту. Гуманітарні об’єкти та постачання також часто піддаються нападам, грабуються або використовуються у військових цілях», – наголосила координаторка ООН.

Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме ротаційне президентство в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному. Ґрінфілд зауважила, що Ентоні Блінкен матиме "оголошення та результати" у четвер, і закликала країни підписати проект комюніке, яке Вашингтон планує опублікувати на цю тему.

Щорічний звіт про стан продовольчої безпеки, опублікований минулого місяця Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, засвідчив, що світ досі продовжує відновлюватися після економічного спаду, спричиненого пандемією COVID-19, та бореться з наслідками війни в Україні на продовольчих та енергетичних ринках.

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