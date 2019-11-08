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Німеччина має відігравати активнішу роль у світовій безпеці, - міністр оборони країни

  • Голос Америки
Аннегрет Крамп-Карренбауер

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Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер переконана, що країна має відігравати більш активну роль у світовій безпеці.

"Країна нашого розміру, з нашою економічною та технологічною потужністю, нашим геостратегічним положенням та глобальними інтересами, не може просто стояти осторонь і дивитись", - заявила вона під час виступу в Бундесверському університеті в Мюнхені в четвер, повідомляє DW.

"Німеччина повинна долучитись до міжнародних дебатів і просувати їх", - додала вона.

Після Другої світової війни, країна обмежувала роль своїх збройних сил у світі.

Заява співпала у часі з візитом Держсекретаря США Майка Помпео до Німеччини, де він бере участь в урочистостях з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру.

/**/ /**/ Майк Помпео у Берліні 8 листопада 2019 року
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Німеччина збільшує свій оборонний бюджет і має намір наростити оборонні витрати до 2% ВВП через 5 років. Раніше президент США Дональд Трамп критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону.

Бюджет Німеччини на 2020 рік передбачає оборонні видатки на рівні 45 мільярдів євро, або 1,37% ВВП.

В жовтні Крамп-Карренбауер, яка також очолює партію Християнсько-демократичний союз, пропонувала посилити роль Німеччини і разом з іншими міжнародними партнерами створити коридор безпеки на півночі Сирії. На той час заступник голови Соціал-демократичної партії (СДП), які є партнером ХДС по коаліції, Ральф Штегнер виступив проти. "Це означитиме мілітаризацію міжнародної політики Німеччини і СДП не може і не буде брати в цьому участь", - заявляв тоді Штегнер, пише CNBC.

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Час-Тайм. Помпео розповів про основне завдання роботи Держдепу в Україні

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