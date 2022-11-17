Німеччина пропонує патрулювати небо Польщі. Україна просить системи Patriot

Німеччина запропонувала Польщі допомогу у захисті від повітряних загроз після інциденту з ракетою, яка впала поблизу польського кордону з Україною

Німецький уряд заявив у середу, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей. Про це повідомила низка західних видань.

«Як негайну реакцію ми запропонуємо німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту повітряного простору Польщі бойовими повітряними патрулями», – заявив журналістам у середу речник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам у середу, що ракету, ймовірно, випустила українська система протиповітряної оборони. Про це ж заявили в США та НАТО. Президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ.

Винищувачі Eurofighter Typhoon які Німеччина пропонує до використання у Польщі, розроблені спільно кількома європейськими країнами, включно з Німеччиною.

За словами представника німецького уряду, якого цитує газета Wall Street Journal, патрулювання передбачає участь двох військових літаків, які зазвичай вилітають з німецьких аеропортів. Як сказав Крістіан Тільс, вильоти можуть розпочатися в четвер, якщо Варшава прийме пропозицію.

Німеччина вже розмістила деякі зі своїх американських протиракетних систем Patriot у Словаччині, іншій сусідній країні, яка має спільний кордон з Україною.

За словами Тільса, міністерство оборони Німеччини розглядає можливість продовження розгортання системи протиповітряної оборони Patriot у Словаччині, яку Німеччина спільно з Нідерландами надіслала до Словаччини у березні цього року.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила, що система повинна залишатися в Словаччині принаймні до кінця 2023 року, а міністерство також вивчає можливість продовження розгортання до 2024 року, додав речник міністерства.

На початку жовтня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна почала процес тестування та інтеграції двох батарей нової польської системи протиповітряної оборони Patriot у північно-центральному місті Торунь.

Дві батареї були придбані на першому з двох запланованих етапів угоди про закупівлі з США. У травні Міноборони запитало ще про шість батарей із США, які мають стати компонентом польської системи оборони середньої дальності «Вісла».

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще одна повітряна атака на Україну вранці у четвер означає, що потрібно пришвидшити надання протиповітряної допомоги Україні.

Кулеба у своєму твіті повідомив, що він говорив про це з головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеним, з якими він поділяє думку, що «Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови».

«Я подякував США за вкрай важливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я також переконаний, що час «Патріотів» настав», – написав Кулеба у своєму твіті.

Міністр оборони Латвії запропонував НАТО розглянути можливість розширення свого протиракетного щита на частини західної України. Про це Артіс Пабрікс сказав під час переговорів зі своїми колегами в Німеччині.

У повідомлені використано інформацію CNN, Wall Street Journal, Times.