Напруга у відносинах Німеччини та Росії зросла перед зустріччю в Нормандському форматі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним можливу причетність державних органів Росії до вбивства у Берліні етнічного чеченця з Грузії Зелімхана Хангошвілі, що сталось цього літа.

Розмова має відбутись під час зустрічі присвяченій мирному процесу в Україні, що відбудаться в Парижі наступного тижня. 9 грудня лідери Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться для переговорів у Нормандському форматі.

В середу Німеччина повідомила, що підозрює Росію у вбивстві Хангошвілі. Берлін також видворив двох російських дипломатів, через небажання Москви співпрацювати зі слідством.

Справа про вбивство перейшла до Федерального прокурора Німеччини, який заявив, що підозрюваного у вчиненні вбивства встановлено і це російський найманий вбивця. Підозрюваного було затримано на основі показів свідків, які бачили, як той під'їхав до жертви на велосипеді і вистрілив.

МЗС Росії назвало німецьке розслідування "політизованим".

Відповідаючи на питання кореспондентів під час саміту НАТО в Лондоні, Меркель заявила про свій намір обговорити справу вбивства Хангошвілі з Путіним наступного тижня. Вона підтвердила, що видворення російських дипломатів було продиктоване відмовою Росії співпрацювати зі слідством.

Вбивство Хангошвілі в Берліні часто порівнюють з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки в Лондоні в березні 2018 року.

Оглядачі відзначають більш м'яку реакцію Німеччини, адже урядові Британії знадобився лише тиждень, щоб покласти відповідальність на Росію, на 10-тий день після злочину, вони вже видворяли російських дипломатів. Інші вказують на відмінності у цих двох справах.

Дивіться також: ​Що про Зеленського кажуть у Москві? Відео