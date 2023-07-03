Німеччина хоче швидко закінчити переговори із Польщею про створення центру із ремонту танків Leopard для України

Німеччина хоче завершити переговори щодо створення у Польщі центру технічного обслуговування пошкоджених у боях в Україні танків Leopard протягом наступних 10 днів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.

"Час має вирішальне значення... Ми вважаємо, що переговори повинні, якщо це можливо, завершитися протягом наступних 10 днів, щоб ми знали, в якому напрямку планувати", — сказав Пісторіус.

У переговорах щодо хабу технічного обслуговування беруть участь німецька та польська компанії, а також уряди обох країн, і основні проблеми вбачають на стороні компаній.

Зауваження Пісторіуса про те, що потрібно дивитися, в якому напрямку планувати, було розцінено як завуальоване попередження Польщі, що ФРН може вибрати іншу країну для розташування центру, пише Reuters.

Ці перемовини гальмують розв'язання іншого питання - про продовження дислокації німецьких сил ППО в Польщі. Разом із трьома підрозділами протиповітряної оборони Patriot близько 300 німецьких солдатів базуються в Замості, приблизно в 50 км від українського кордону, від лютого. Вони захищають це місто та його важливе залізничне сполучення з Україною.

У публічній заяві після переговорів у понеділок Пісторіус не відповів на прохання Блащака про продовження розгортання німецьких Patriot до кінця року. "Повне підпорядкування Білорусі, передача Білорусі ядерної зброї, група Вагнера — все це свідчить про те, що загрози (з боку Росії) реальні, — сказав Блащак. — Тому хочемо підкреслити, що ми зацікавлені в тому, щоб система Patriot залишалася на польській землі принаймні до кінця цього року".

Раніше Німеччина також пообіцяла надіслати підрозділи Patriot до Литви для захисту саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.