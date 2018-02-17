Голова МЗС Німеччини не виключає можливості пом’якшення санкцій щодо РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що деякі санкції щодо Росії можна буде пом’якшити за умови реалізації угоди про припинення вогню на сході України з допомогою миротворців ООН.

Про це голова МЗС Німеччини сказав у суботу під час 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки.

«Нереалістичною є повна реалізація Мінських угод, не пропонуючи до того деяке послаблення санкцій щодо Росії», - заявив Ґабріель.

Він визнав, що його погляд розходиться з офіційною позицією, тобто, що санкції можна пом’якшити тільки за умови стовідсоткового виконання Мінських угод. Але, за його словами, вивести кризу з нинішнього застою є в інтересах світової спільноти.

Ґабріель зазначив, що існують ще принципові відмінності щодо пропозиції Росії та інших країн щодо введення миротворчої місії ООН на схід України.

Проте, на його думку, ідея про введення миротворчої місії ООН є «одним із небагатьох реалістичних варіантів», щоб досягти певного прогресу у припиненні насильства.

Німеччина, заявив міністр, просуватиме цю ідею на форумі ООН.

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