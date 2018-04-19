Більшість німців довіряють Росії, незадоволені вигнанням дипломатів - опитування

79% німців вважають, що президент США Дональд Трамп є більшою загрозою миру, ніж президент Росії Володимир Путін. На це вказують результати опитування німецького Інституту соціальних досліджень та статистичного аналізу Forsa Institute.

Відповідно до результатів дослідження, 50% опитаних покладають відповідальність за конфлікт із Росією на Сполучені Штати Америки, і лише 25% вважають винною Москву.

Також 79% вважають Трампа більшою загрозою миру, ніж Володимира Путіна, а 57% вважають, що Росія заслуговує довіри.

69% опитаних німців також заявили, що вважають невірним рішення про вигнання російських дипломатів у відповідь на отруєння на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп 27-го квітня зустрінеться із канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Білому домі. Відповідно до заяви Білого дому, лідери країн обговорять низку геополітичних та економічних питань.

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