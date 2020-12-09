Україна і багато країн не матимуть досить вакцин від COVID-19, застерігають міжнародні організації

Група міжнародних доброчинних організацій стверджує, що багаті країни закупили величезні обсяги вакцин від коронавірусу, подекуди ще на стадії розробки, залишаючи людям у бідніших країнах мало шансів на вакцинацію найближчим часом.

Група під назвою People's Vaccine Alliance, до якої входять «Міжнародна амністія», «Оксфам», «Глобальна справедливість зараз» та Frontline AIDS зібрали інформацію, згідно з якою у майже 70 країнах світу вакцину зможе отримати лише одна людина з десяти.

Але якщо не буде значних змін, то мільярди людей у світі у найближчі роки не зможуть отримати безпечних і дієвих вакцин від COVID-19.

Згідно з висновками People's Vaccine Alliance багаті країни тим часом вже уклали контракти на закупівлю стількох різних вакцин (більшість ще не ліцензовані), що теоретично можуть щепити усіх своїх громадян тричі.

Україна названа серед тих, гостро вражених COVID-19 країн, де уряди не змогли укласти суттєвих прямих угод на придбання вакцин з провідними компаніями - розробниками.

Натомість Україна та багато інших покладаються на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.

В Україні прогнозують, що масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.

«Не можна, щоб людина була позбавлена доступу до вакцини залежно лише від того, в якій країні вона живе, або від кількості грошей у неї в кишені. Але якщо не буде значних змін, то мільярди людей у світі у найближчі роки не зможуть отримати безпечних і дієвих вакцин від COVID-19», - сказала чільна представниця «Оксфам» Анна Марріотт.

Організації закликають фармацевтичні компанії, які працюють над вакцинами від коронавірусу, через ВООЗ відкрити доступ до своїх технологій та інтелектуальної власності, щоб вакцини могли вироблятися масово і були доступні для всіх, кому вони потрібні.

People's Vaccine Alliance вважає, що уряди повинні гарантувати безкоштовний і справедливий розподіл вакцин за принципом потреби.

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