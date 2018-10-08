Американські економісти отримали Нобеля за дослідження зміни клімату

Американські вчені Вільям Нордгаус та Пол Ромер, які першими адаптували економічну теорію до питань екології та технологічного прогресу, отримали нобелівську премію з економіки.

Дослідження цих вчених допомогло просунутись на шляху до забезпечення довгострокового економічного зростання та зміцнення добробуту людей, повідомляє Reuters.

Ми безперечно можемо досягти значного прогресу у захисті навколишнього середовища не поступаючись постійним зростанням

Автор теорії ендогенного зростання на основі технічного прогресу, Ромер з Нью-йоркського університету не очікував на премію. "Мені двічі телефонували зранку, і я не відповів, бо гадав, що це спам, тому я не очікував на премію", - зауважив дослідник.

Коментуючи свої дослідження він наголосив: "Гадаю ... багато людей думає, що захист навколишнього середовища є дуже витратним і складним і воліють його ігнорувати, - заявив науковець у спілкуванні з пресою. – Ми безперечно можемо досягти значного прогресу у захисті навколишнього середовища не поступаючись постійним зростанням".

Нордгаус з Єльського університету був першим, хто створив кількісну модель для ілюстрації взаємозв'язків між економікою та кліматом.

За лічені години перед оголошенням про присудження премії, група ООН зі зміни клімату попередила про ризики частих теплових хвиль, повеней та посух в деяких регіонах, а також ризик зникнення деяких видів у випадку, якщо суспільство не переосмислить те, яким чином воно діє.

Крім наукової роботи, Ромер до минулого року був головним економістом Світового банку. Нордгауз відомий своїми працями з економічної історії, а також дослідженням, яке передбачило, що військова операція США в Іраку може коштувати аж два трильйона доларів.

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