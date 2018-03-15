Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Високопоставлений північнокорейський дипломат прибуває з візитом до Швеції

  • Голос Америки

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо перебуває в дорозі до Швеції з місією, яка, можливо, підготує зустріч президента Дональда Трампа з керівником КНДР Кім Чен Ином.

Він прибуде до Стокгольма на дводенні переговори зі своєю колегою Марґот Вальстром. Швеція представляє інтереси Сполучених Штатів, Канади і Австралії через своє посольство в Північній Кореї.

Згідно з заявою Міністерства закордонних справ Швеції, метою візиту міністра Рі є «внести ефективний вклад до запровадження» резолюцій Ради Безпеки ООН, які осуджували Пхеньян з приводу його ядерних програм і випробувань балістичних ракет.

Минулого тижня президент Дональд Трамп несподівано повідомив, що до кінця травня він матиме зустріч з північнокорейським керівником, але про конкретну дату і місце зустрічі не повідомлено.

Дивіться також: Майк Помпео та Україна - що треба знати

Майк Помпео та Україна - що треба знати. Відео
Embed
Майк Помпео та Україна - що треба знати. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:01 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG