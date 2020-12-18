“Північний потік-2 ніколи не доставить газ”. Як США протидіють будівництву російського трубопроводу

У законопроекті оборонного бюджету США на 2021 рік заклали другу хвилю санкцій проти російського газопроводу "Північний Потік-2", які мають на меті зупинити його будівництво раз і назавжди. Російський трубопровід іде в обхід України і має постачати газ до Європи. Росія стверджує, що санкції не стануть на заваді, і проект успішно завершать. Один з ініціаторів санкцій проти газопроводу сенатор-республіканець Тед Круз каже, що все це - звична російська пропаганда.

“Вони намагаються сказати Європі, що цей проект неминучий. Хочу заохотити вас поглянути на те, що росіяни казали рік тому, коли Конгрес ухвалив першу хвилю санкцій. Вони казали те саме, що санкції ніколи не затвердять, і що газопроводу не уникнути. Вони були неправі тоді, вони неправі зараз. Цей проект не завершать”, - сказав Тед Круз протягом інтерв’ю в "Атлантичній Раді".

Після першої хвилі санкцій, які віднадили від проекту міжнародні компанії, Росія спробувала продовжити будівництво проекту власними зусиллями. “Ніхто не очікував, що росіяни негайно здадуться - тепер вони намагаються використати власні кораблі для будівництва”, - каже сенатор Круз. “Але вони не мають технології, тож вони спробували модернізувати свою. І друга хвиля санкцій спрямована на те, щоб обрубати зусилля з будівництва”.

За словами сенатора, цьгорічні санкції сфокусовані на трьох аспектах: на самому будівництві газопроводу, на страхуванні, та на сертифікації. Останній пункт є особливо важливим, адже згідно з вимогами і дозволами, для закінчення будівництва Північного потоку потрібна сертифікація третьої сторони.

Раніше у листопаді Норвезька компанія з управління ризиками та сертифікації якості DNV GL уже припинила надання низки послуг російському газотранзитному проекту "Північний потік-2".

Ми будемо спостерігати за тим, хто перший з міжнародних кредиторів, які фінансують проект, поспішить забрати свої гроші.

“Я ось що скажу: ми будемо спостерігати за тим, хто перший з міжнародних кредиторів, які фінансують проект, поспішить забрати свої гроші”, - сказав сенатор Круз.

Санкції проти російського газопроводу - одне з небагатьох питань, яке має двопартійну підтримку в Конгресі США. В офісі конгресвумен-демократки Марсі Каптур переконані, що об’єднанні зусилля проти "Північного потоку-2" продовжаться, якщо в цьому буде потреба.

“Зобов’язання перед Україною та безпека в Європі мають надзвичайну двопартійну підтримку в Конгресі”, - розповів помічник конгресвумен Ніколас Казвіні-Ґор. “Ми вживаємо заходів для підтримки наших союзників та партнерів у Центральній та Східній Європі, намагаючись зупинити будівництво трубопроводу назавжди. Ми переконані, що це матиме бажані наслідки, і якщо це вимагатиме подальших заходів, ми їх розглянемо”.

Втім, у деяких експертів з енергетики є перестороги. Раніше Дональд Трамп критикував законопроект оборонного бюджету США. Тож вся увага зараз прикута до рішення президента.

Я думаю, що росіяни можуть спробувати закінчити трубопровід - і діяти так ніби для цього проекту потрібно лише декілька паличок і клей.

“Все ж, я думаю, що росіяни можуть спробувати закінчити трубопровід - і діяти так ніби для цього проекту потрібно лише декілька паличок і клей. Тож я занепокоєна - і думаю, люди в Європі також дивляться на те, скільки часу знадобиться президенту, щоб підписати законопроект”, - прокоментувала експертка з енергетики Дебра Кейган.

Однак сенатор Круз переконаний, що санкції таки спрацюють - адже вони спрацювали і минулого разу.

“Трубопровід, який виконаний на 90% - це трубопровід, виконаний на 0%. Поки ви його не збудуєте, ви не зможете пустити через нього газ. І я вірю, що цей проект ніколи не доставить газ”, - сказав сенатор Круз.

Наразі ж усе залежить від того, наскільки швидко президент Трамп поставить свій підпис під документом.

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